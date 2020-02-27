ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

6 saat önce

ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1 büyüyerek, beklenti paralelinde bir performans kaydetti.

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü, System.String[]

ABD ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1 büyüyerek, beklenti paralelinde bir performans kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2019 yılının ekim-aralık dönemine ait ikinci öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme gösterdi ve piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti.

Geçen ay yayımlanan ilk öncü veriler de GSYH'nin 4'üncü çeyrekte yüzde 2,1 genişlediğini göstermişti.

Ülke ekonomisi, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde de yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde gösterdiği büyümede, ithalattaki gerileme ve hükümet harcamalarındaki artışın özel stok yatırımlarındaki düşüş ve kişisel tüketim harcamalarındaki yavaşlamayla dengelenmesi etkili oldu.

Yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,3 artarken, yüzde 1,5'lik piyasa beklentisinin altında kaldı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları da bu dönemde yüzde 1,2 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1,3 artması yönündeydi.

ABD ekonomisi, 2019 genelinde ise yüzde 2,3 büyüme gösterdi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Beklenti paralelinde gelen büyüme verisinin ardından avro/dolar paritesi 1,0882 seviyesinden 1,0969'a yükseldi, sterlin/dolar paritesi ise 1,2910'dan 1,2879'a geriledi. Dolar/TL ise 6,1510'dan 6,1751'e yükseldi.

Bu arada, 1,643 dolardan işlem gören altının onsu 1,653 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 1,34'ten yüzde 1,26'ya düştü.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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