Son Dakika Haberleri: ABD Ekonomisinde Bu Yıl ve Gelecek Yıl Durgunluk Görmüyorum"

ABD Ekonomisinde Bu Yıl ve Gelecek Yıl Durgunluk Görmüyorum"

32 dakika önce

– ABD Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinde bu yıl ve gelecek yıl bir "durgunluk beklemediğini" söyledi.

ABD Ekonomisinde Bu Yıl ve Gelecek Yıl Durgunluk Görmüyorum
– ABD Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinde bu yıl ve gelecek yıl bir "durgunluk beklemediğini" söyledi.

Hill's Newsmaker Series: Tax Cuts and Smaill Business etkinliğinde konuşan Kudlow, "ABD'nin limitsiz bir potansiyeli var" dedi ve ekledi:

"Teşvik önlemleri uygulamaya konulduğu, dolar istikrarını sağladığı ve enflasyon oranı düşük tutulduğu takdirde limitsiz bir potansiyele sahibiz."

ABD ve Çin ticari gelişmeleriyle ilgili konuşan Kudlow, iki ülke arasına bir ticaret anlaşması oluşturulmasına yönelik "olumlu ilerleme" olduğunu fakat "henüz çözülmemiş anlaşmazlıkların bulunduğunu" belirtti. Kudlow, "Bu anlaşmanın kusursuz ve uygulanabilir olması gerekiyor. Çok büyük ilerleme kaydettik ve bunu korumaya devam edeceğiz" dedi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
Hill, Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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