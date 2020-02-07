ABD, El Kaide lideri Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD, El Kaide lideri Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika

ABD, El Kaide lideri Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu

6 saat önce

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, El Kaide örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin ABD'nin Yemen'de yürüttüğü terör operasyonu kapsamında öldürüldüğü duyuruldu.

ABD, El Kaide lideri Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğünü duyurdu, System.String[]

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, El Kaide örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin ABD'nin Yemen'de yürüttüğü terör operasyonu kapsamında öldürüldüğü duyuruldu.


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin Yemen'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonu kapsamında Arap Yarımadası'nda El Kaide lideri Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü duyuruldu. Kasım el Rimi'in 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile birlikte çalıştığı belirtilen açıklamada, Rimi'nin liderliğinde El Kaide örgütünün Yemen'deki sivillere yönelik acımasızca saldırılar düzenlediği belirtildi.


Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı ve bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasını sağlayacağına vurgu yapılırken, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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