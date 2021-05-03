ABD, El Salvador Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki gösterdi - Son Dakika

ABD, El Salvador Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki gösterdi

03.05.2021 10:39
ABD, El Salvador Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki gösterdi, System.String[]

SAN ABD, El Salvador'un yeni seçilen Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki göstererek, bağımsız yargının demokratik yönetim için şart olduğunu bildirdi.

SAN ABD, El Salvador'un yeni seçilen Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki göstererek, bağımsız yargının demokratik yönetim için şart olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ile yaptığı telefon görüşmesinde konuya ilişkin çekincelerini paylaştı.

Blinken, Yüksek Mahkeme üyesi 5 hakim ve başsavcının görevden alınmasını eleştirirken, bağımsız yargının demokratik yönetim için şart olduğunu söyledi.

Ayrıca, Blinken, ABD'nin El Salvador'daki demokratik kurumları desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Eleştirilere Twitter'dan cevap veren Bukele ise parlamentonun ilk oturumundan memnuniyetini ifade ederken, bunun ülke için vadettiği değişimin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Yüksek Mahkeme üyesi 5 hakim ve başsavcının görevden alınması 1 Mayıs'ta yapılan oylama, 19 ret ve bir çekimser oya karşılık 64 lehte oyla kabul edilmişti.

Bukele'nin Yeni Fikirler partisi, Şubat 2021'deki seçimlerde Meclisteki 84 sandalyeden 56'sını kazanmıştı.

Bukele'nin Haziran 2020'de aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi gerginliğe sebep olmuştu.

Bukele, Şubat 2020'de ise parlamentonun güvenlik güçlerinin teçhizatlarının modernize edilmesi için talep ettiği krediyi onaylanmaması üzerine genel kurul salonuna tam teçhizatı askeri birlikleri göndermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvador, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, El Salvador Kongresinin Yüksek Mahkeme üyelerini görevden almasına tepki gösterdi - Son Dakika


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