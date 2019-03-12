Son Dakika Haberleri: ABD Elçisi Brownback: "Çin'in 1 Milyon Müslümanı Gözaltına Alması Korkunç"

ABD Elçisi Brownback: "Çin'in 1 Milyon Müslümanı Gözaltına Alması Korkunç"

6 dakika önce

ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback, Çin'in yaklaşık 1 milyon Müslümanı gözaltına almasını korkunç bir durum olarak nitelendirerek, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Elçisi Brownback:
ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback, Çin'in yaklaşık 1 milyon Müslümanı gözaltına almasını korkunç bir durum olarak nitelendirerek, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tayvan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiren ABD'nin uluslararası dini özgürlükler büyükelçisi Sam Brownback, 'Hint-Pasifik Bölgesi'nde Dini Özgürlüklerin Korunması' konulu bir sivil toplum diyalogu konferansına katıldı. Konferansın ardından Brownback, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlık grupları gözaltına almasına ilişkin endişeleri gidermek adına hiçbir şey yapmadığını söyledi. Çin'in yaklaşık 1 milyon Müslümanı gözaltına almasını "korkunç bir durum" olarak nitelendiren Brownback, tutuklamalara ilişkin bağımsız soruşturma açılması ve tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin, geçtiğimiz hafta Brownback'in Hong Kong'da, Pekin'in dini azınlıklara yönelik politikalarını eleştiren ve ülkeyi "inançla savaşta" olmakla suçladığı yönündeki sözlerini öfkeyle protesto etmişti.

Çin, Sincan'ın uzun süredir toprağı olduğunu ve geniş, kaynak bakımından zengin olan bu bölgeye kendilerinin refah ve gelişme getirdiğini iddia ediyor. Sincan'ın yerel etnik gruplarından birçoğu ise Çin'in diğer bölgelerinden gelen göçmenlerin ekonomik özgürlüklerinin olmadığını, inançlarının, eşsiz kültür ve dillerinin kademeli olarak ortadan kaldırıldığını söylüyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

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