Son Dakika Haberleri: ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor
Son Dakika Güncel ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

37 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump, Teksas eyaletinde katılacağı bir etkinlik öncesi, Amerikan basınında yer alan Perry'nin istifa edeceğine dair haberlere ilişkin soruları yanıtladı.

Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirten Trump, kısa süre içerisinde yerine gelecek ismi açıklayacaklarını kaydetti.

Trump, Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade ederek, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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