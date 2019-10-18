Son Dakika Haberleri: ABD Enerji Bakanı Perry görevini bırakıyor
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ABD Enerji Bakanı Perry görevini bırakıyor

1 saat önce

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile "dünyanın en havalı işinden" ayrılacağını ve görev süresindeki hatıralarına "değer verdiğini" söyledi.

ABD Enerji Bakanı Perry görevini bırakıyor, System.String[]

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile "dünyanın en havalı işinden" ayrılacağını ve görev süresindeki hatıralarına "değer verdiğini" söyledi.

Teksas eski Valisi olan Perry'nin açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın, Preyy'nin, sene sonunda görevden ayrılacağını açıklaması sonrasında geldi.Perry, veda videosunda ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azledilmesi soruşturmasında Temsilciler Meclisi tarafından mahkemeye çağırılmasından bahsetmedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rick Perry, Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:30 Kaynak: DHA
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