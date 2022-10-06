ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi - Son Dakika
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ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi

06.10.2022 17:25

ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter'in yargılandığı davada mahkeme, ABD yetkililerince yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren bilgi olmaması...

ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi

İSTANBUL - Sosyal medya hesabı üzerinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği iddia edilen Enes Kanter'in yargılandığı davada mahkeme, ABD yetkililerince yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren bilgi olmaması gerekçesiyle yardım talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğini aktardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi talep edilen FETÖ şüphelisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

ABD talimat evrakını iade etti

Mahkeme, sanık hakkında yazılan yurt dışı talimat evraklarının geldiğini, evraklara göre ABD yetkililerince yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren bilgi olmaması nedeniyle yardım talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğini aktardı.

Duruşmada Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme, sanık Enes Kanter hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu ve başka davada FETÖ'den yakalama kararı olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in sosyal medya hesabında müşteki Türkoğlu hakkında yazdıklarına yer verilerek, şüpheli hakkında 'alenen hakaret' suçundan 1 yıl ile 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(SD-RU-CC-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa ABD, Enes Kanter hakkında adli yardımda bulunmayı kabul etmedi - Son Dakika

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