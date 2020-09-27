Son dakika! ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika! ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes çağrısında bulundu

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin Dağlık Karabağ Bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Son dakika! ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes çağrısında bulundu, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'nin Dağlık Karabağ Bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Dağlık Karabağ'a çevirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Dağlık Karabağ Bölgesinde gerçekleşen askeri çatışmalardan büyük endişe duyduğu belirtilirken, hayatını kaybeden kişilerin ailesine baş sağlığı dilendiği aktarıldı.

ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları kınadığını belirten Sözcü Ortagus, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı aradığını açıkladı. Ortagus, Biegun'un Bayramov ve Mnatsakanyan'a bölgede en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmesi ve var olan direkt iletişim hatlarının kullanılarak ileride oluşabilecek sorunların engellenmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, ayrıca "ABD, özellikle dış güçlerin artan şiddete müdahalesinin bölgede tansiyonu arttıracağına inanıyor. Her iki tarafı da Minsk Grubu ile çalışmaya ve diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun üyesi olarak ABD taraflara barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yardım etmek için hazırdır" denildi.

(İHA)

Son dakika! ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes çağrısında bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! ABD, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika

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