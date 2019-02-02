Son Dakika Haberleri: ABD Eş-Şebab'ı Vurdu: 13 Ölü

ABD Eş-Şebab'ı Vurdu: 13 Ölü

1 saat önce

ADDİS ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 13 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Eş-Şebab'ı Vurdu: 13 Ölü, System.String[]
ADDİS ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 13 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe bölgesinde, dün, Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, örgütün Gandarshe bölgesini, başkent ve çevresinde düzenlediği saldırılar için bir hazırlık sahası olarak kullandığı belirtilerek, daha önce de aynı bölgede hava saldırıları yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, bu hafta 24 militanı etkisiz hale getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti

Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Eş-Şebab'ı Vurdu: 13 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]