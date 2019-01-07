ABD Eş-Şebab'ı Vurdu: 6 Ölü
30 dakika önce
ADDİS ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
ADDİS ABD
, Somali
'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
ABD Afrika
Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, ABD'nin, örgütün hareket kabiliyetini azaltmak için dün Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab üyelerine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirilirken ABD'nin Somali ve uluslararası ortaklarla Eş-Şebab'ın saldırılarını önlemek için mücadele etmeyi sürdüreceği aktarıldı.
ABD, son olarak 2 Ocak'ta yaptığı hava saldırısında, 10 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini kaydetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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