ABD: Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar - Son Dakika
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ABD: Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar

29.04.2022 16:54
ABD: Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye sunduğu bir raporda, Beşar Esed ve ailesinin tahmini mal varlığının 1-2 milyar dolar olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye sunduğu bir raporda, Beşar Esed ve ailesinin tahmini mal varlığının 1-2 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Kongre tarafından talep edilen raporda, Dışişleri Bakanlığının, Esed ailesinin varlıklarını paravan isimler altında veya şeffaf olmayan mülkiyet anlaşmaları yoluyla elinde tuttuğu ve net mal varlığı hakkında ancak "kesin olmayan bir tahmin" sağlanabileceğini kaydettiği belirtildi.

Bir kısmı gizli olan raporun kamuya açıklanan bölümünde, "Açık kaynaklı bilgilere dayanan tahminler genellikle Esad ailesinin net varlığını 1-2 milyar dolar arasında gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Kamuya açık kaynaklardan ve medya haberlerinden alıntı yapılan Dışişleri Bakanlığı raporunda, Esed ailesinin "finansal kaynaklara erişmek için paravan şirketler ve sahte kurumsal isimler de dahil olmak üzere karmaşık bir patronaj sistemi" işlettiğine işaret edildi.

Söz konusu 1-2 milyar dolarlık varlığın, ABD yaptırımları altında olan Beşşar Esed, eşi, erkek kardeşi, kız kardeşi, kuzenleri ve amcasına ait olduğu belirtilen raporda, Esed'in en küçüğü 17 yaşında olan 3 çocuğunun mal varlıklarına ilişkin yeterli bilgi olmadığı kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD: Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar - Son Dakika
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