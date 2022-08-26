FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu - Son Dakika
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FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu

26.08.2022 20:26
FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli malikanesine yapılan baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce burada yapılan aramada ele geçirilen 15 kutunun 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi.

FBI'ın Mar-a-Lago baskınına ilişkin arama izni almak için hakime gönderdiği 34 sayfalık yeminli beyan, bazı kısımları çıkartılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyanda, Trump'ın Florida'daki evinde mayıs ayında yapılan aramalarda 15 kutu belgenin alındığı ve bu kutuların 14'ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca, FBI bu beyanda Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerin "insani istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte" olduğunu da belirtti.

Beyanda, Trump'ın avukatı ile FBI'ın gizli belgelerin Mar-a-Lago'nun bir odasında tutulduğuna ilişkin yazışmaları da yer aldı.

Yeminli beyanın açıklanması süreci

Trump'ın malikanesi Mar-a-Lago'ya 8 Ağustos'ta yapılan FBI baskınından 3 gün sonra ilk defa açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı ancak ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

16 Ağustos'ta Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Florida Federal Mahkeme yargıcı Bruce Reinhart ise yeminli beyanın bazı kısımlarının halkla paylaşılabileceğini belirtmiş, Adalet Bakanlığından, soruşturmaya vereceği zararlar konusunda 25 Ağustos'a kadar daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve yeminli beyanı redakte etmeleri talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anhony Coley tarafından bugün yapılan açıklamada da "Adalet Bakanlığı, mahkemenin 22 Ağustos tarihli emri uyarınca gerekli belgeyi mühürlü bir şekilde sundu. Bakanlık, mahkeme konuyu değerlendirdiği için daha fazla yorum yapmayı saygıyla reddediyor." ifadelerini paylaşmıştı.

Yeminli beyanın, Adalet Bakanlığı soruşturmasının ve bu kapsamda FBI ajanlarının Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramanın yürütme temeli hakkında daha önemli ve detay bilgiler içerdiği düşünülüyordu.

YORUMLAR
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FBI'ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yaptığı aramayı destekleyen beyanname düzenlenerek yayınlandı. FBI'ın, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yaptığı aramayı destekleyen beyanname düzenlenerek yayınlandı. ABD Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago baskını kararının düzenlenmiş halini mahkemeye sundu ABD Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago baskını kararının düzenlenmiş halini mahkemeye sundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FBI: Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu - Son Dakika

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