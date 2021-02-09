ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı - Son Dakika

ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı

09.02.2021 22:07
ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı, System.String[]

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın ikinci azil davası Senato'da başladı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın ikinci azil davası Senato'da başladı. ABD Meclisi azil yöneticileri, Trump için daha önce görülmemiş delillerin sunulacağını ifade etti.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binasına saldırısının ardından Temsilciler Meclisi, Trump için tekrar azil soruşturması başlattı. Temsilciler Meclisi'nde 'isyana teşvikten' suçlanan Donald Trump'ın azil davası, Senato'da görüşülmeye başlandı. Savcılar, Trump'a yönelik iddianamenin 'şiddet suçundan' hazırlandığını açıkladı. Azil yöneticileri, Trump için daha önce görülmemiş delillerin sunulacağını belirtti. Öte yandan Senato yöneticileri, Kongre baskınının Trump'ın başkanlığı bırakmadan 14 gün önce gerçekleşmiş olmasının azil davasını engellemediğini ifade etti.

TRUMP, İKİ KEZ AZİL SORUŞTURMASI BAŞLATILAN İLK BAŞKAN OLDU

Kongre binası saldırısının ardından çoğunluğunu Demokratların oluşturduğu Temsilciler Meclisi, halkı 'şiddete teşvik' ettiği gerekçesiyle Trump hakkında azil soruşturması başlattı. Bu soruşturmayla birlikte, eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında iki kez azil soruşturması başlatılan ilk ABD başkanı oldu.


ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı
ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Senato, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD eski Başkanı Turmp'ın ikinci azil davası başladı - Son Dakika Dünya


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