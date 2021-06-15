Üye Girişi
ABD eski Enerji Bakanı Moniz: "İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir" - Son Dakika

ABD eski Enerji Bakanı Moniz: "İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir"

15.06.2021 17:21
ABD eski Enerji Bakanı Moniz:

ABD eski Enerji Bakanı Prof. Ernest J. Moniz, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan sonra petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon seviyesine çıkarabildiğini, Viyana'da anlaşma sağlanması durumunda ülkenin yakın seviyelere tekrar ulaşabileceğini belirtti.

ABD eski Enerji Bakanı Prof. Ernest J. Moniz, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan sonra petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon seviyesine çıkarabildiğini, Viyana'da anlaşma sağlanması durumunda ülkenin yakın seviyelere tekrar ulaşabileceğini belirtti.

Çevrimiçi olarak düzenlenen Citizens Energy Congress'te konuşan Moniz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin, İran'a yönelik pek çok yaptırımın yürürlükte kalabileceğini ancak petrol satışına yönelik yaptırımların kalkmasını beklediğini söyledi.

Moniz, 2015'te anlaşma sağlandığında İran'ın petrol ihracatını günlük 2,5 ila 3 milyon varil seviyelerine çıkarabildiğini ifade ederek, "(Viyana'da) Anlaşma sağlanırsa benzer bir durumu beklememek için bir neden yok." dedi.

Günlük 3 milyon varillik petrol üretiminin, talebin düşük seyrettiği ve hızla dönüşen bir piyasaya arz edileceğini vurgulayan Moniz, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer petrol zengini ülkelere baktığınızda, ekonomilerini çeşitlendirmek için çok çalıştıklarını görüyorsunuz. Bu, petrol gelirlerine güvenen İranlılara da bir mesaj. Uzun vadede, bu İran için iyi bir iş modeli değil." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki ayı aşkın süredir devam eden "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan görüşmelerde Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi İran'ın petrol üretim ve ihracat altyapısı, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan geri çekilerek, ülkenin petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen yaptırımları devreye soktuğu 5 Kasım 2018'den beri düşüş yaşıyor.

Avrupa Birliği, Nükleer, Enerji, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD eski Enerji Bakanı Moniz: 'İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma 17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor 17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu         
17:30
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı         
17:13
Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu         
17:07
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı         
16:19
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil         
15:28
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD eski Enerji Bakanı Moniz: "İran petrol ihracatını 2015 sonrası seviyelere çıkarabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement