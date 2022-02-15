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ABD, eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istedi - Son Dakika

ABD, eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istedi

15.02.2022 11:31
ABD, eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istedi

ABD, Honduras'ın görev süresi 27 Ocak'ta dolan eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, tutuklanarak teslim edilmesini talep etti.

ABD, Honduras'ın görev süresi 27 Ocak'ta dolan eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, tutuklanarak teslim edilmesini talep etti.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini; talebin, Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu siyasinin adını bildirmezken bazı yetkililer bu kişinin Hernandez olduğunu aktardı.

Güvenlik güçleri, eski Devlet Başkanı'nın evinin etrafını sararken Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplandı.

Hernandez'in hukuk ekibinde avukat Felix Avila, Yüksek Mahkeme bugün bir yargıç atayana kadar eski Devlet Başkanı'nın teslim olmayacağı, henüz bir tutuklama emri bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Avukatlardan Hermez Ramirez de Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olan müvekkilinin dokunulmazlığı bulunduğunu, güvenlik güçlerinin uygun protokolü takip etmediğini ifade etti.

Yeni seçilen Ulusal Kongre'nin Başkan Yardımcısı Rasel Tome ise Hernandez'in evinin yakınlarındaki polis barikatından yaptığı açıklamada, Hernandez'in teslim olması gerektiğini, aksi takdirde bugün tutuklanacağını belirtti.

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun yemin ettiği 27 Ocak'ta görevi biten Hernandez, aynı gün Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olarak göreve başlamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

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