ABD, Etiyopya, Mali ve Gine'yi gümrüksüz ticaret programından çıkardı - Son Dakika

ABD, 1 Ocak 2022'den itibaren insan hakları ihlalleri ve darbeleri gerekçe göstererek Etiyopya, Mali ve Gine'yi gümrüksüz ticaret programından çıkardığını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Etiyopya, Mali ve Gine'yi, bu ülkelerdeki hükümetlerin eylemleri nedeniyle Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) ticaret tercih programından çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Başkan Joe Biden'ın Gine ve Mali'deki anayasaya aykırı iktidar değişiminden ve Etiyopya'daki iç savaşta yaşanan insan hakları ihlallerinden derin kaygı duyduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insan hakları ihlalleri ile Mali ve Gine'deki darbeler nedeniyle bu ülkelerin bu gümrüksüz ticaret programından çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu.

AGOA ticaret tercih programı, Afrika ülkelerinin ABD ile gümrüksüz olarak ticaret yapmasını sağlıyor.