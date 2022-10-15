ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde şiddetlenen çatışmalardan endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmaların artmasından dolayı endişeli olduklarını belirterek Etiyopya ile Eritre'nin bölgedeki saldırıları derhal durdurması çağrısı yaptı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmaların yoğunlaşması üzerine, Blinken yazılı açıklama yaptı.

ABD'li bakan açıklamasında, "ABD, Etiyopya'nın kuzeyindeki, özellikle Tigray bölgesindeki Shire civarındaki çatışmalarda artan şiddet, can kaybı, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması ve yıkıma ilişkin haberlerden derin endişe duymaktadır. Etiyopya Ulusal Savunma Güçlerini ve Eritre Savunma Güçlerini ortak askeri saldırılarını derhal durdurmaya ve Eritre'yi güçlerini kuzey Etiyopya'dan çekmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tigray'deki güçlerin de kışkırtıcı eylemlerini durdurma çağrısında bulunan Blinken, Amhara bölgesinde Kobo yakınlarındaki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından 24 Ağustos operasyonundan bu yana devam eden çatışmaların kıyım riskini ve daha fazla insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiğini ve çatışmaların yeniden başlamasına yol açtığını kaydetti.

Blinken, "Sivillere saygı duymak ve onları korumak tüm silahlı aktörlerin görevidir. Onları ihtiyacı olan tüm Etiyopyalılara engelsiz insani yardım erişimine izin vermeye çağırıyoruz. Etiyopya hükümeti ve Tigray bölgesel yetkililerinin tüm saldırıları derhal durdurması ve önümüzdeki Afrika Birliği liderliğindeki barış görüşmelerine ciddi şekilde katılması gerektiğini yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda geçen hafta yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.