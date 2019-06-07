Son Dakika Haberleri: ABD F-35 savaş uçağı eğitimi için 'ilave Türk pilotu kabul etmeme kararı aldı'
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ABD F-35 savaş uçağı eğitimi için 'ilave Türk pilotu kabul etmeme kararı aldı'

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), F-35 savaş uçağı eğitimi için ilave Türk pilotu kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

ABD F-35 savaş uçağı eğitimi için 'ilave Türk pilotu kabul etmeme kararı aldı', System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), F-35 savaş uçağı eğitimi için ilave Türk pilotu kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

Reuters'e isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımıyla ilgili planının değişmesi halinde Washington'un kararından vazgeçebileceğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:38 
Dünya
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