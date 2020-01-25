ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı - Son Dakika
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ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı

6 saat önce

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansının internet sitesine ait "com" uzantılı alan adının, ABD Hazine Bakanlığının talimatıyla engellendiği bildirildi.

ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı, System.String[]

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansının internet sitesine ait "com" uzantılı alan adının, ABD Hazine Bakanlığının talimatıyla engellendiği bildirildi.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, İran dışındaki kullanıcıların ziyaret ettiği "farsnews.com" alan adı uluslararası sunucu tarafından erişime kapatıldı.

Fars Haber Ajansına uluslararası sunucudan gönderilen e-postada engellemeye sebep olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) talimatı ve bu ajansın "kara listeye" alınması" gösterildi.

Ajansa yalnızca "farsnews.ir" üzerinden erişim sağlanabildiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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