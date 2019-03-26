ABD, Fas'a 25 adet F-16 satacak
21 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16 satışı ve Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 adet F-16 uçağının da üst konfigürasyona yükseltilmesine onay verdi.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, Fas
'a 25 adet F-16 satışı ve Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 adet F-16 uçağının da üst konfigürasyona yükseltilmesine onay verdi. 4,7 milyar dolarlık satışın gerçekleşmesi için Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:32
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