Son Dakika Haberleri: ABD, Fas'a 25 adet F-16 satacak

ABD, Fas'a 25 adet F-16 satacak

21 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16 satışı ve Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 adet F-16 uçağının da üst konfigürasyona yükseltilmesine onay verdi.

ABD, Fas'a 25 adet F-16 satacak, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Fas'a 25 adet F-16 satışı ve Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 adet F-16 uçağının da üst konfigürasyona yükseltilmesine onay verdi. 4,7 milyar dolarlık satışın gerçekleşmesi için Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:32 

Dışişleri Bakanlığı, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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