Son Dakika Haberleri: ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında...
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ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında...

1 saat önce

ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında..., System.String[]
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:22 Kaynak: AA
Basra Körfezi, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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