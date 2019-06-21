ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında...
1 saat önce
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:22 Kaynak: AA
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi
ve Umman Körfezi'nin İran
kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı
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