ABD Federal Hükümeti Tarihin En Uzun Kapanma Rekorunu Kırdı
58 dakika önce
Meksika sınırına duvar projesinden geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapalı kaldığı en uzun süre rekorunu kırdı.
Meksika
sınırına duvar projesinden geri adım atmayan ABD
Başkanı Donald Trump
, federal hükümetin kapalı kaldığı en uzun süre rekorunu kırdı. Önceki rekor Bill Clinton
'a aitti
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:07
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