Son Dakika Haberleri: ABD Federal Hükümeti Tarihin En Uzun Kapanma Rekorunu Kırdı

ABD Federal Hükümeti Tarihin En Uzun Kapanma Rekorunu Kırdı

58 dakika önce

Meksika sınırına duvar projesinden geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapalı kaldığı en uzun süre rekorunu kırdı.

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Meksika sınırına duvar projesinden geri adım atmayan ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapalı kaldığı en uzun süre rekorunu kırdı. Önceki rekor Bill Clinton'a aitti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:07 

Bill Clinton, Donald Trump, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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