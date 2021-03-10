ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor - Son Dakika

ABD Federal Savcılığı, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye sokulacak uyuşturucular konusunda toplantı yaptığını ve uyuşturucu ticaretinde aktif rol aldığını öne sürdü.

Başsavcı Yardımcısı Jacob Gutwillig, yaptığı açıklamada, Honduraslı uyuşturucu kaçakçısı Geovanny Fuentes Ramirez'in kendi duruşması sırasında, Hernandez'le 2013-2014'te ABD'ye sokulacak uyuşturucularla ilgili nasıl bir yöntem izleneceğine yönelik toplantılar yaptıklarını iddia ettiğini söyledi.

Gutwillig, Hernandez'in Ramirez ile ABD'ye büyük miktarlarda kokain sokulmasında aktif rol oynadığını da belirtti.

Ramirez'in bağlantıları nedeniyle bu kadar yüklü miktarda uyuşturucuyu kaçırabildiğini ifade eden Gutwillig, Ramirez'in Honduras'taki belediye başkanları, kongre üyeleri, ordudaki generaller, polis şefleri ile Honduras'ın şu anki Devlet Başkanı Hernandez de dahil olmak üzere herkese rüşvet verdiğini iddia etti.

Demokrat senatörler de geçen ay Başkan Joe Biden'ı Hernandez'e yaptırım uygulamaya ve Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığında organik bir görevi olup olmadığına karar vermeye çağırmıştı.

ABD'de Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

ABD'de federal savcıların, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri, 9 Ocak'ta mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansındaki bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmelerinin engellenmesi" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York Mahkemesince kokain kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmişti.