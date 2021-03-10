ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor - Son Dakika

ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor

10.03.2021 11:43
ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor, System.String[]

ABD Federal Savcılığı, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye sokulacak uyuşturucular konusunda toplantı yaptığını ve uyuşturucu ticaretinde aktif rol aldığını öne sürdü.

ABD Federal Savcılığı, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye sokulacak uyuşturucular konusunda toplantı yaptığını ve uyuşturucu ticaretinde aktif rol aldığını öne sürdü.

Başsavcı Yardımcısı Jacob Gutwillig, yaptığı açıklamada, Honduraslı uyuşturucu kaçakçısı Geovanny Fuentes Ramirez'in kendi duruşması sırasında, Hernandez'le 2013-2014'te ABD'ye sokulacak uyuşturucularla ilgili nasıl bir yöntem izleneceğine yönelik toplantılar yaptıklarını iddia ettiğini söyledi.

Gutwillig, Hernandez'in Ramirez ile ABD'ye büyük miktarlarda kokain sokulmasında aktif rol oynadığını da belirtti.

Ramirez'in bağlantıları nedeniyle bu kadar yüklü miktarda uyuşturucuyu kaçırabildiğini ifade eden Gutwillig, Ramirez'in Honduras'taki belediye başkanları, kongre üyeleri, ordudaki generaller, polis şefleri ile Honduras'ın şu anki Devlet Başkanı Hernandez de dahil olmak üzere herkese rüşvet verdiğini iddia etti.

Demokrat senatörler de geçen ay Başkan Joe Biden'ı Hernandez'e yaptırım uygulamaya ve Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığında organik bir görevi olup olmadığına karar vermeye çağırmıştı.

ABD'de Hernandez'e yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlaması

ABD'de federal savcıların, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet aldığı ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kokain laboratuvarına ve ABD sevkiyatlarına koruma sağladığı iddialarını içeren yeni delilleri, 9 Ocak'ta mahkemeye sunduğu bildirilmişti.

AP haber ajansındaki bilgiye göre, New York savcılarının sunduğu yeni delillerde, Hernandez'in "ABD'yi uyuşturucu ile doldurarak, kokaini Amerikalıların burnuna kadar sokmak" istediği iddia edilmişti.

Dava dosyasında, Honduras Devlet Başkanı'nın ismi doğrudan geçmezken, kendisine atfedilen "CC-4" kodu ve bizzat kardeşi Juan Antonio Hernandez tarafından kullanılan "President" ibaresine yer verilmişti.

Savcılar, söz konusu belgelerin, Mart 2020'de ABD'nin Miami kentinde kokain kaçakçılığı ve cinayetten yakalanan Honduras vatandaşı Fuentes Ramirez'in davasında delil olarak kullanılması için onaylanmasını talep etmişti.

Mahkemeye sunulan ek belgelerde, uyuşturucu kaçakçılarının Hernandez'e, "kanuni yaptırımlardan korunma ve ABD'ye iade edilmelerinin engellenmesi" karşılığında büyük miktarda rüşvet verdiği konusunda bir tanığın ifade vermeyi kabul ettiği bilgisi yer almıştı.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York Mahkemesince kokain kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Mart 2020'de Miami'de başlatılan dava sürecinde Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Honduras, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:49:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Federal Savcılığına göre, Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu ticaretinde aktif rol alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei