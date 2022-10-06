Sanık hakkında önceki celse yazılan yurtdışı talimat evraklarının dosyaya ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, ABD yetkililerince "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi" olmaması nedeniyle Kanter'le ilgili istinabe (adli yardım) yoluyla savunmasının alınması talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti - Son Dakika

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