ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti

06.10.2022 18:32
ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalama kararı bulunan firari sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu'nu avukatı temsil etti.

Sanık hakkında önceki celse yazılan yurtdışı talimat evraklarının dosyaya ulaştığını kaydeden mahkeme heyeti başkanı, ABD yetkililerince "yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi" olmaması nedeniyle Kanter'le ilgili istinabe (adli yardım) yoluyla savunmasının alınması talebinin yerine getirilemeyeceğinden talimat evrakının iade edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu'na "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mahkeme, 24 Mart 2022'deki duruşmada yurt dışında bulunan sanık Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek savunmasının "istinabe" (adli yardım) yoluyla alınmasına karar vermişti.

YORUMLAR
500
Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi CENTCOM Kamışlı'da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı CENTCOM Kamışlı'da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hidayet Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement