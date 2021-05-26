ABD, Filistin'e 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırlıyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Filistinlilere ekonomik ve sosyal alanlarda destek sağlayacak toplam 360 milyon dolarlık yardım paketi hazırladıklarını belirtti.

İsrail-Filistin krizinde İsrail'e açık destek veren Joe Biden yönetimi, Filistin'e sağlayacağı ekonomik desteklerle "hasar kontrolü" yapmak ve Filistin yönetimiyle ilişkilerini tazelemek için harekete geçti.

4 günlük Orta Doğu turuna çıkan ve dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Filistin'e ekonomik destek sözü veren Blinken, bugün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken, açıklamasında, Filistin için toplamda 360 milyon doları bulacak yardım paketi hazırladıklarını ve bu pakete Gazze ve Batı Şeria'ya 38 milyon dolarlık yeni insani yardımın da eklendiğini belirtti. Söz konusu miktarın tamamına yakını Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNWRA) aracılığıyla yerlerine ulaştırılacak.

Blinken, gelecek yılki bütçede yine Gazze ve Batı Şeria'ya ilave 75 milyon dolar bütçe ayrılması konusunda da Kongre ile temas halinde olduklarını ifade etti.

Söz konusu desteklerin Filistin yönetimine ve Filistin halkına ulaştırılacağını vurgulayan Blinken, Hamas'ın bu yardımlardan hiçbir şekilde pay almayacağını belirtti.

4 günlük Orta Doğu turu kapsamında sırasıyla Kudüs, Ramallah ve Kahire'yi ziyaret eden Blinken, dün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını ve Filistin'e ekonomik yardımların tahsis edileceğini duyurmuştu.