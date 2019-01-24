Son Dakika Haberleri: ABD Filistinli Öğrencilerin Bursunu Askıya Aldı

ABD Filistinli Öğrencilerin Bursunu Askıya Aldı

19 dakika önce

ABD yönetimi, Lübnan'daki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilere sağladığı bursu kesti.

ABD Filistinli Öğrencilerin Bursunu Askıya Aldı, System.String[]
ABD yönetimi, Lübnan'daki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilere sağladığı bursu kesti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde üniversite eğitimi alan Batı Şeria ve Gazzeli öğrencilere sağlanan bursları 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla durdurduğu belirtildi.

Washington'un kararı sonucu burssuz kalan 16 Filistinli öğrenci için üniversite yönetiminin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin eğitimlerini tamamlaması için Beyrut'taki üniversitenin 1 milyon 200 bin dolar temin ettiği kaydedildi.

ABD'nin Filistin yönetimine bağlı tüm projelere yönelik destekleri askıya alma kararı kapsamında bu adımı attığına dikkat çekilen açıklamada, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde 16'sı Batı Şeria ve Gazze'den olmak üzere 82 Filistinli öğrencinin üniversitede okuduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Washington ile bağlantılı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler için 2007 yılında "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı"nı hayata geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Washington, Orta Doğu, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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