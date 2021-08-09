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ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü - Son Dakika

ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü

09.08.2021 14:53

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşanan olay filmleri aratmayan cinsten. Omaha şehrini etkisi altına alan sel sularının bir anda binaya dolup asansöre ulaşması sonrasında içeride selfie ve video çeken 3 genç ölümle burun buruna geldi. Parmak uçlarında durarak nefes almaya çalışan gençler, yaşadıkları panik dolu anlar sonrası boğulmak üzereyken kapıyı açmayı başarıp asansörden çıkabildi.

Dünyanın bazı yerleri sıcaktan kavrulup, orman yangınlarıyla boğuşurken bazı bölgeleri de yoğun yağışlar ve sellerle mücadele ediyor. ABD'nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde gayet normal başlayan bir gecede arkadaşlarıyla eğlenirken asansörde video çeken bir adam ölmesine ramak kala yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca bir anda manşet oldu.

BAŞLARINI SUYUN ÜZERİNDE TUTMAKTA ZORLANDILAR

Bölgeyi etkisi altına alan sel suları bir anda binaya dolup asansöre ulaşınca içeride selfie ve video çeken grup ölümle burun buruna gelmiş oldu. Tony Luu ve yanındaki arkadaşları yükselen suların içinde kaldı, başlarını suyun üzerinde tutmakta zorlanan arkadaşlar adeta dehşeti yaşadı.

YAŞADIKLARINI BİR FİLM SAHNESİNE BENZETTİ

Videoya kaydedilen görüntülerde arkadaşların asansörün içinde mahsur kaldıktan ve sular yükselmeye başladıktan sonra önce parmak uçlarında durup nefes almaya çalıştıkları görülüyor. Olay anını sosyal medyada paylaşan Tony Luu yaşadıklarını bir 'film sahnesine' benzetti.

SULAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİNCE 911'İ ARADILAR

Fırtınanın etkisiyle artan yağışlar yüzünden asansörün bulunduğu apartmanın havalandırmasını aşan azgın sular bir anda içeri dolmaya başladı. Luu, suların bileklerinin hizasına gelince duracağını düşündüğünü söylerken yaşananlar çok daha farklı gelişti. Sular yükselmeye devam edince 911'i aradılar. 911'le yaptıkları görüşmede grubun 'lütfen acele edin burada ölmek üzereyiz' dediği duyuluyor.

BOĞULMAK ÜZEREYKEN KAPIYI AÇMAYI BAŞARDILAR

Su neredeyse başlarının üzerine çıktığı sırada asansörün kapısını açmak için uğraşmaya başlayan arkadaşlar artık nefes alacakları alan kalmamışken ve boğulmak üzereyken kapıyı açmayı başarıyor ve asansörden çıkıyorlar. Neyse ki bu akılalmaz kâbustan kurtulan gruptan kimse ciddi yara almadan kurtuldu.

ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü

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Son Dakika Dünya ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü - Son Dakika Dünya


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