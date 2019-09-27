Son Dakika Haberleri: ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek
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ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek

1 saat önce

ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye'den çekilebileceğini söyledi.

ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek, System.String[]

ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye'den çekilebileceğini söyledi. Satterfield, "ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere edebilecek düzeyde değil" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:46 
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