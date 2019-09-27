ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere etmeyecek
1 saat önce
ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye'den çekilebileceğini söyledi.
ABD Büyükelçisi Satterfield sağlıkta ödemelerin gecikmesi nedeniyle ABD firmalarının Türkiye'den çekilebileceğini söyledi. Satterfield, "ABD firmaları yetersiz bütçeyi tolere edebilecek düzeyde değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:46
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