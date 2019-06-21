ABD firmalarının İran kontrolündeki hava sahasında uçuşları yasaklandı
56 dakika önce
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:58
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi
ve Umman Körfezinin İran
kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.
Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek
Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum