Son Dakika Haberleri: ABD firmalarının İran kontrolündeki hava sahasında uçuşları yasaklandı
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ABD firmalarının İran kontrolündeki hava sahasında uçuşları yasaklandı

56 dakika önce

ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

ABD firmalarının İran kontrolündeki hava sahasında uçuşları yasaklandı, System.String[]
ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:58 
Basra Körfezi, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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