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ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu.
Park sözcüsü ineklerin Cedar Island'dan en az 3 kilometre yüzerek parka ulaştıklarına inandıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31
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