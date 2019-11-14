Son Dakika Haberleri: ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış
Son Dakika Dünya ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış - Son Dakika Dünya

ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu

ABD: Fırtınanın sürüklediği inekler 3 kilometre yüzerek adaya çıkmış, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolayna eyaletini vuran Dorian Kasırgası'nın denize sürüklediği ineklerden üçü Outer Banks takım adalarındaki Cape Lookout Seashore Milli Parkı'nda bulundu.


Park sözcüsü ineklerin Cedar Island'dan en az 3 kilometre yüzerek parka ulaştıklarına inandıklarını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31 
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