ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan "Libya Siyasi Diyalog Forumu'na destek" - Son Dakika

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını "oy çokluğuyla" kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu 5 ülkenin dışişleri bakanlıkları adına yapılan ortak açıklamada, bu adımın Libya'nın birliği için son derece önemli olduğuna işaret edildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını "oy çokluğuyla" kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"LSDF'nin kararı, Libya halkının statükonun değişmesi talebinin açık bir göstergesidir. Libyalı tüm tarafları, LSDF'nin birlik içinde kucaklayıcı bir hükümet kurma çalışmalarını tamamlamak için aciliyet ve iyi niyetle hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. Berlin Konferansı sürecinin katılımcıları ve uluslararası ortaklar olarak LSDF'nin tüm çabalarına tam desteğimizi vereceğiz."

Libya'da siyasal çözüm için uluslararası toplumun rolü kritik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilciliğine Jan Kubis'in atanmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, Libya'da siyasal çözüm için uluslararası toplumun rolünün kritik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin sağlanması ve uluslararası silah ambargosunun tam şekilde uygulanmasının önemine işaret edilerek, dış müdahalelerin de ülkede ulusal seçimleri ve tam barışçıl, egemen bir geleceğin inşasını engellediğinin altı çizildi.

- Libya'da ateşkesle başlayan "siyasi diyalog" süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM öncülüğünde 9 Kasım 2020'de Tunus'ta başlayan, Libya'daki farklı siyasi, sosyal kesimleri temsilen seçilen ve 75 kişiyle yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, 3 Ocak'ta Libya'da ortak yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin meseleleri görüşmek üzere Danışma Komitesinin oluşturulduğunu açıklamıştı.

BM himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yeni toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Ocak'ta başlamıştı.