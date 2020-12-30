ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü - Son Dakika

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

30.12.2020 22:07
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü, System.String[]

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumuna verdikleri desteği yinelemek için Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la video-konferans yöntemiyle...

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumuna verdikleri desteği yinelemek için Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la video-konferans yöntemiyle görüştüklerini duyurdu.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden yayınlanan ortak açıklamada, Başbakan Serrac görüşmesine, ABD, Almanya ve İtalya'nın Libya büyükelçileri, Fransa ve İngiltere'nin maslahatgüzarları ve BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, yabancı misyon şefleri, Libya krizinin tarafları arasındaki son esir takaslarını memnuniyetle karşıladı ve 23 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında Misrata- Sirte sahil otoyolunun yeniden açılması için ilerleme kaydedilmesi çağrısında bulundu.

Misyon başkanları, Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında planlanan yürütme otoritesinin oluşturulması için Aralık 2021 seçimlerinden önce güçlü ve aktif bir Libya liderliğinin gerekli olduğunu belirtti.

"Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin bu diyalog sürecini tam olarak desteklemede oynayacağı özel bir rol olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası aktörler, BM öncülüğünde yürütülen diyaloğun başarıya ulaşması noktasında verilen taahhütlerinin yerine getirilmesi için, tüm tarafların eylemlerini yakından izlemektedir." ifadelerine yer verildi.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü - Son Dakika


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