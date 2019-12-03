Son Dakika Haberleri: ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor
Son Dakika Güncel ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor

6 saat önce

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor, System.String[]

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.

Lighthizer, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak tarihlerinde konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları yer alıyor.

ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:00 Kaynak: AA
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