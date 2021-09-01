ABD, Fransa ve İngiltere bayraklarını tabuta sarıp gezdiler! Taliban, 20 yıl sonra biten savaşı işte böyle kutladı

Taliban, son ABD kuvvetlerinin tahliye edilmesinden ve 20 yıllık savaşın sona ermesinden sonra havaalanı Hamid Karzai'nin kontrolünü ele geçirdi. Havaalanında dolaşan Taliban, silahlı gemilerin kokpitlerine ve ABD Hava Kuvvetleri Humvee'lerin içine oturdu. Devasa tank cephaneliğini, kitlerle dolu hangarları ve terk edilmiş helikopterleri didik didik aradı.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ DÜZENLEDİLER

Taliban, İngiliz, Amerikan, Fransız ve NATO bayraklarıyla örtülmüş sahte tabutları Afganistan sokaklarında dolaştırarak sevinç gösterileri düzenledi.

"TARİHİ BİR GÜN"

Joe Biden'ın askerlerinin Afganistan'ı terk etmesinden saatler sonra Grubun baş sözcüsü Zabihullah Mücahid Kabil havaalanında bir açıklama yaparak zaferlerini kutladığını duyurmuştu. Mücahid, "Afganistan'ı tebrik ederim. Bu zafer hepimizin. Tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu anlardan gurur duyuyoruz'' dedi.