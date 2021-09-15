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ABD Futbol Federasyonundan kadın ve erkek oyunculara eşit ücret teklifi - Son Dakika

ABD Futbol Federasyonundan kadın ve erkek oyunculara eşit ücret teklifi

15.09.2021 13:09
ABD Futbol Federasyonundan kadın ve erkek oyunculara eşit ücret teklifi, System.String[]

ABD Futbol Federasyonu (USSF), kadın ve erkek milli takımlarında forma giyen oyunculara eşit ücretlerde kontrat teklifi yaptığını duyurdu.

ABD Futbol Federasyonu (USSF), kadın ve erkek milli takımlarında forma giyen oyunculara eşit ücretlerde kontrat teklifi yaptığını duyurdu.

ABD futbolunda son yıllarda sıklıkla gündeme gelen kadın ve erkek futbolcular arasındaki ücret eşitsizliği konusunda, yeni bir gelişme yaşandı.

USSF'den yapılan açıklamada,"Cinsel eşitsizlikle mücadelede en iyi yolun, tüm tarafları sisteme eşit şekilde dahil etmekle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. ABD'de sporun geleceğini düşündüğümüz için, büyükler kategorisinde forma giyen tüm milli takım oyuncularına eşit ücretlerde kontratlar teklif ettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teklif edilen ücret ile dünyada en çok kazanan milli oyuncuların ABD'de görev alacağı da vurgulandı. Federasyon, Dünya Kupası'nı erkeklerde ve kadınlarda kazanan takımlara eşit miktarda ödül verilmesi için FIFA'ya da çağrıda bulundu.

ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının, erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle Mart 2019'da ABD Futbol Federasyonuna karşı açtığı dava reddedilmiş ve karara itiraz edilmişti.

Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd gibi yıldızlardan oluşan ABD Kadın Milli Takımı, 2015 ve 2019 yıllarındaki son iki Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ABD Futbol Federasyonundan kadın ve erkek oyunculara eşit ücret teklifi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ABD Futbol Federasyonundan kadın ve erkek oyunculara eşit ücret teklifi - Son Dakika
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