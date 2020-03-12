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ABD Futbol Ligi'ne de 30 gün erteleme
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle ABD'de de futbol maçları 1 ay oynanmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:06 Kaynak: İHA
Korona virüs nedeniyle ABD'de de futbol maçları 1 ay oynanmayacak.
ABD Futbol Ligi Major League Soccer'da (MLS) korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar 30 gün oynanmayacak. MLS yönetimi, NBA'in ertelenmesinin ardından futbol liginin de 30 gün oynanmayacağını duyurdu. - İSTANBUL
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