ABD Futbol Liginde -7 Derecede Oynanan Maç Tarihe Geçti
1 saat önce
Amerikan Futbol Ligi'nde (Major League Soccer-MLS) Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı Dick's Sporting Goods Park'ta konuk ettiği mücadele, —7 derecede oynanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Amerikan Futbol
Ligi'nde (Major League Soccer-MLS) Colorado
Rapids'in Portland
Timbers'ı Dick's Sporting Goods Park'ta konuk ettiği mücadele, —7 derecede oynanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin adeta kardan adama dönmüş görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Amerikalı taraftarlar, karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi. MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:15
Futbolculara Kızan Taraftarlar, Maç Sonunda Sahaya Girip Kaptandan Pazubandını Aldı
ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu
Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi