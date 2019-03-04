Son Dakika Haberleri: ABD Futbol Liginde -7 Derecede Oynanan Maç Tarihe Geçti

ABD Futbol Liginde -7 Derecede Oynanan Maç Tarihe Geçti

1 saat önce

Amerikan Futbol Ligi'nde (Major League Soccer-MLS) Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı Dick's Sporting Goods Park'ta konuk ettiği mücadele, —7 derecede oynanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

ABD Futbol Liginde -7 Derecede Oynanan Maç Tarihe Geçti, System.String[]
Amerikan Futbol Ligi'nde (Major League Soccer-MLS) Colorado Rapids'in Portland Timbers'ı Dick's Sporting Goods Park'ta konuk ettiği mücadele, —7 derecede oynanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, futbolular tarafından pek umursanmazken, maçın hakeminin adeta kardan adama dönmüş görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Amerikalı taraftarlar, karşılaşmaya 'Snow Clasico' ismini verdi. MLS tarihinin en soğuk havasında oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:15 

Portland, Colorado, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolculara Kızan Taraftarlar, Maç Sonunda Sahaya Girip Kaptandan Pazubandını Aldı ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Futbol Liginde -7 Derecede Oynanan Maç Tarihe Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]