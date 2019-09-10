Son Dakika Haberleri: ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada
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ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin orta menzilli füze denemelerine, Rusya tarafından "askeri-teknik açıdan benzer yanıtın" verilmesiyle ilgili hazırlıkların ileri aşamaya geldiğini duyurdu.

ABD füze denemesine Rusya'nın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin orta menzilli füze denemelerine, Rusya tarafından "askeri-teknik açıdan benzer yanıtın" verilmesiyle ilgili hazırlıkların ileri aşamaya geldiğini duyurdu.

Gruşko, Rusya ve ABD arasında sona eren Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ardından 18 Ağustos'ta ABD'nin yürüttüğü orta menzilli füze denemelerine yönelik başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye verilecek yanıta ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gruşko, "Çalışmalarda ileri bir safhadayız. En önemlisi, Rusya'nın füze testlerine ve farklı coğrafi bölgelere füze konuşlandırılmasına yönelik gerekli yanıtı verecek askeri-teknik kapasitesi bulunmaktadır. Rusya, herhangi bir füze testine askeri-teknik yanıtı verecek ve güvenliğini koruyacaktır." diye konuştu.

Füze konuşlandırılmasına yönelik süreçleri NATO yetkilileriyle görüştüklerini belirten Gruşko, "Eğer ABD'nin orta menzilli silahları, Avrupa dahil belirli coğrafyalara konuşlandırılmazsa, Rusya da böyle bir adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay yaptığı açıklamada, tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denediklerini bildirmişti.

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, denemenin ardından yaptığı açıklamada, "Söz konusu deneme, ABD'nin INF tarafından daha önce yasaklanan füzeleri geliştirdiğinin kanıtıdır." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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