Son Dakika Haberleri: ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti
Son Dakika Dünya ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti - Son Dakika Dünya

ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu. Geçen yıl yenilenen barış anlaşması tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurmasını öngörüyordu.

ABD, geçiş hükümeti kurulamayan Güney Sudan'dan büyükelçisini 'istişare' için geri çekti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdığını duyurdu.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Sudan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Büyükelçi (Thomas) Hushek, ABD ve Güney Sudan hükümeti arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi konusunda üst düzey yetkililerle görüşecek" ifadesinde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24 
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