ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı - Son Dakika
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ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

14.05.2022 21:57
ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

NEW ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.

NEW ABD'de birçok kentte binlerce kişi "kürtaj hakkı"nı savunmak için protestolar düzenledi.

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

New York, Washington, Los Angeles, Austin ve Chicago gibi kentler başta olmak üzere ülke genelinde kürtaj hakkını savunmak için 300'den fazla protesto düzenlendi.

"Benim bedenim, benim seçimim" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, kürtaj hakkının mahkeme kararıyla ellerinden alınamayacağı yönünde slogan attı.

New York'ta çok sayıda kişi Washington Square Park'ta toplanırken, başkent Washington'da ise binlerce kişi ABD Yüksek Mahkemesine yürüdü.

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılan ve mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirme de yer alıyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu.

Mahkeme tarihinde ilk kez bu denli önemli bir kararla ilgili basına sızıntı olduğu belirtilirken, gerçekleşmesi halinde ABD Yüksek Mahkemesi ülkede Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük ayrışma konularından birinde görüş değiştirmiş olacak.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapıyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD genelinde binlerce kişi 'kürtaj hakkı' için sokağa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD genelinde binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı - Son Dakika
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