ABD Genelkurmay Başkanı: "Bugün tehlikede olan şey Avrupa'nın güvenliğidir" - Son Dakika
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ABD Genelkurmay Başkanı: "Bugün tehlikede olan şey Avrupa'nın güvenliğidir"

26.04.2022 19:33
ABD Genelkurmay Başkanı: "Bugün tehlikede olan şey Avrupa'nın güvenliğidir"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Avrupa'nın hatta uluslararası sistemin güvenliğinin bu denli tehlikede olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Avrupa'nın hatta uluslararası sistemin güvenliğinin bu denli tehlikede olduğunu söyledi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Milley, Rusya-Ukrayna savaşında son durumu ve savaşın gidişatını değerlendirdi.

Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sadece bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi bir güvenlik tehlikesine kapı açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tehlikede olan şey, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan güvenliğidir; siz bunu kolaylıkla 1945'ten bu yana mevcut olan küresel uluslararası güvenlik düzenine de uyarlayabilirsiniz. Bu uluslararası düzen, 78 yıldır sürüyor ve bugüne kadar büyük bir savaştan kaçınıldı."

Bugünkü uluslararası güvenlik düzeninde büyük güçlerin, küçük ülkelere saldırmaması prensibinin oldukça hayati bir prensip olarak benimsendiğine işaret eden Milley, Rusya'nın Ukrayna saldırısının tam olarak bu prensibi çiğnediğini kaydetti.

ABD'li general, Rusya'nın bu saldırılarının karşılıksız kalması halinde Moskova'nın "uluslararası düzenin de peşine düşüp onu zayıflatmak isteyeceğine" ve bunun küresel sistemi "artan bir istikrarsızlık dönemine" sürükleyebileceğine dikkati çekti.

???????Milley, Ukrayna'ya verdikleri desteğe devam edeceklerini ve savaşın kazananının Rusya olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak "Günün sonunda görmek istediğimiz ve ilgili tüm ülkelerin yaklaşımı, özgür ve bağımsız bir Ukrayna ve zayıflamış bir Rusya'dır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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