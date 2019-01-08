ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti
52 dakika önce
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'i ziyaret etti. Türkiye
ziyareti kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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