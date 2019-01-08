Son Dakika Haberleri: ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti

52 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti, System.String[]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:01:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Güler'i Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]