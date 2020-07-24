ABD Genelkurmay Başkanı General Milley'den İsrail'e ziyaret - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, İsrail'e planlanmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, İran ile bölgedeki tansiyonun yükselmesi sonucu İsrail'e planlanmayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Milley, İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim kentindeki İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı Askeri Hava Üssü'ne iniş yaptı. Genelkurmay Başkanı, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ile bölgesel güvenlik meselelerini görüştü. Milley, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı, ayrıca Mossad Müdürü Yossi Kohen ile de bir araya geldi.

Gantz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Küresel bir pandemi döneminde bu ziyaret, İsrail Savunma stratejisinin temel taşı olan IDF ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu savunma kurumları arasındaki yakın işbirliğinin ve mükemmel ilişkilerin kanıtıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Gantz, "Düşmanlarımız bizi test etmesin. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yaparız" dedi. - TEL AVİV