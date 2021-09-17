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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'le yaptığı görüşmelerin "görev dahilinde" olduğunu söyledi - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'le yaptığı görüşmelerin "görev dahilinde" olduğunu söyledi

17.09.2021 15:49
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'le yaptığı görüşmelerin

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son döneminde Çin ile gizli temaslarda bulunduğuna ilişkin iddialara, görüşmelerin "tamamen görev ve sorumlulukları dahilinde" yapıldığını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son döneminde Çin ile gizli temaslarda bulunduğuna ilişkin iddialara, görüşmelerin "tamamen görev ve sorumlulukları dahilinde" yapıldığını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Milley, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaparak Çin ile görüşmelerinin "rutin olduğunu" ve "stratejik istikrarı sağlamak amacıyla" yapıldığını kaydetti.

İddialar hakkında kısa değerlendirmede bulunan Milley, Kongre'de konuyla ilgili ifade verene kadar yorum yapmamayı tercih ettiğini ancak Kongre'nin talep etmesi halinde görüşmelerle ilgili her türlü ayrıntıyı paylaşacağını söyledi.

Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 28 Eylül'de, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşananlara ilişkin Senato'ya bağlı Silahlı Hizmetler Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyor.

Washington Post tarafından piyasa sürülmek üzere olan "Tehlike" kitabında, Milley'in, Trump'ın görevinin son haftalarında Çin'e savaş açmasından endişe duyduğu için iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng'i arayarak teminat verdiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray ve Pentagon Milley'in arkasında

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, "General Milley'e güveninin tam olduğunu" belirtmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada da Milley'in yaptığı görüşmelerin görev ve sorumlulukları dahilinde olduğu vurgulanmış, "Genelkurmay Başkanı düzenli aralıklarla Çin ve Rusya da dahil tüm dünyadaki mevkidaşları ile görüşmektedir. Bu görüşmeler, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının karşılıklı olarak anlaşılması, gerilimlerin düşürülmesi, istenmeyen sonuçlar ya da çatışmaların önlenmesi için çok önemlidir." ifadelerine yer verilmişti.

Trump'tan "vatana ihanet" çıkışı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Milley hakkındaki iddialara ilişkin "Eğer bu iddialar doğruysa ki Milley'in Çin'i arayıp bunları yaptığına inanmak zor. Bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, "Ancak Çin'e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan'dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor." demişti.

Kitaptaki iddialar neler?

Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayımlanacak "Tehlike" adlı kitabın basına sızan bölümlerinde, Milley'in, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak'da olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.

Milley'in ilk görüşmesinde saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz.' dedi." ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu kitapta, Trump'ın destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedilmişti.

Bu görüşmede Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürülmüştü.

Kitapta ayrıca Milley'in, Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu ABD Hint-Pasifik Komutanlığını denetleyen amirali aradığı ve bazı askeri tatbikatları ertelemesini tavsiye ettiği iddia edilmişti.

Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin etmelerini" istediği öne sürülmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Genelkurmay Başkanı, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'le yaptığı görüşmelerin 'görev dahilinde' olduğunu söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çin'le yaptığı görüşmelerin "görev dahilinde" olduğunu söyledi - Son Dakika
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