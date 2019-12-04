ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Çinli mevkidaşını Hong Kong Limanı için aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Li Zuocheng ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, "İki komutan arasındaki görüşme, ABD-Çin arasında sonuç odaklı ve yapıcı bir savunma ilişkisi kurmaya fırsat sağladı." ifadelerini kullandı.

Halfhill, iki komutanın, verimli ve iki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını yönetme konusunda etkin diyalog konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Görüşmenin, Çin'in ABD savaş gemilerinin Hong Kong Limanı'na girmesine izin vermemesinin ardından yapılması dikkati çekti

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı onaylamasına yanıt olarak Pekin yönetimi, Amerikan askeri gemilerinin şehre yanaşmasını yasaklayacağını açıklamıştı.

Yasayı içişlerine "ciddi bir müdahale" olarak kabul eden Çin Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Amerikan sivil toplum kuruluşlarına da cezai yaptırımlarda bulunulacağını kaydetmişti.