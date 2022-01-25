ABD Genelkurmay Başkanı Milley, İngiliz ve Romanyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

ABD'nin Ukrayna krizinden kaynaklanabilecek beklenmedik durumlara karşı NATO ülkelerine sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Amerikan askerlerinin yoğunluklu olarak konuşlu bulunduğu İngiltere ve Romanya Genelkurmay Başkanları ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını sürdürmesi ve Ukrayna'ya bir askeri harekat düzenleme ihtimali ABD ve Avrupa'yı alarma geçirirken, Milley'in telefon trafiği devam ediyor.

Finlandiya, Polonya ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları ile önceki hafta görüşen Milley, dün de İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Tony Radakin ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefonda değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda görüşmelerin içeriğine dair detaylara yer verilmezken, her iki açıklamada da bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı ifade edildi.

Ancak görüşmelerin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Rusya-Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda NATO'nun doğu kanat ülkelerine sevk edilmek üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirilmesi talimatından sonra gelmesi dikkati çekti.

Pentagon bu talimata yönelik açıklamasında söz konusu 8 bin 500 askerin bir kısmının Avrupa'daki mevcut üslerden kayırılabileceğini de açıklamıştı.

İngiltere ve Romanya, Almanya'dan sonra en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan iki ülke olarak biliniyor.