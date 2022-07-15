Floros, Pentagon'daki temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı Müşteşarı Celeste Wallender, Dışişleri Askeri ve Siyasi İşler Müşteşarı Jessica Lewis, ABD Kara Kuvvetleri Orgeneral James McConville ve Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Menendez ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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