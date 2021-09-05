ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Afganistan'da "muhtemel iç savaş" uyarısı - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından gelecekte bu ülkede bir iç savaş çıkabileceğine inandığını açıkladı.

Milley, Almanya'da Ramstein üssünü ziyareti esnasında Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e Afganistan'daki süreçle ilgili bir mülakat verdi.

Afganistan'ı bekleyen tehlikeleri değerlendiren Milley, "Benim askeri olarak şahsi tahminim bölgedeki durumun bir iç savaşa yol açabileceği. Taliban'ın gücü elinde toplayıp bir hükümet kurup kuramayacağını bilemiyorum. Ancak şartlar geniş bir iç savaşa yol açabilir ve bu da El Kaide'nin yeniden dirilmesine ya da DEAŞ'ın büyümesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Milley, Amerikan askerlerinin günün birinde Afganistan'a geri dönmek zorunda kalabilme ihtimaline ilişkin ise "Bu çok zor bir siyasi seçim olur." değerlendirmesinde bulundu.