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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye açıklaması
40 dakika önce
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02
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