ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye açıklaması - Son Dakika
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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

40 dakika önce

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye açıklaması, System.String[]

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02 
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